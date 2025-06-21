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        Gaziantep ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:48 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:48
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        Gaziantep ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu TYT başladı
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        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

        Gaziantep Üniversitesinde sınava gelen öğrenciler ve yakınları üniversite bahçesinde yoğunluk oluşturdu.

        Öğrenciler kimlik ve belge kontrollerinin yapılmasının ardından salona girdi.

        Mühendislik Fakültesi'nde sınava girecek 3 öğrenci, kapıların kapanmasına saniyeler kala koşarak binaya girdi.

        Sınavın başlamasıyla birlikte aileler bahçede Kur'an okuyarak dua etti.

        - Şanlıurfa

        Merkez Karaköprü ilçesindeki Şerife Özden Ortaokulu'na sınav için gelen öğrenciler, yapılan kimlik ve belge kontrolü sonrasında içeriye girdi.

        Öğrencilerin aileleri ise çocuklarını binaların önünde bekledi.

        -Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş’ta sınava girecek adaylar, aileleriyle sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önüne geldi.

        Sınava girecek adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salonlara alındı.

        Okulun dışında bekleyen aileler de çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

        - Malatya

        İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksek Okulu'nda ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girecekler, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı.

        Sınava girecekler, üst araması yapıldıktan sonra, kendileri için belirlenen salonlara yönlendirildi.

        Veliler de çocuklarını okulun dışında bekledi.

        - Adıyaman

        Adıyaman Üniversitesi’nde sınava girenler, kimlikleri ile sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı.

        Sınava girecekler, üst araması yapıldıktan sonra kendileri için belirlenen salonlara yönlendirildi.

        Aileler kampüs yerleşkesinde bekledi.

        - Kilis

        Kilis'te Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek kişiler, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı.

        Sınava girecekler, üst araması yapıldıktan sonra kendileri için belirlenen salonlara yönlendirildi.

        Ailelerin, okul bahçesinde çocukları için Kuran-ı Kerim okuduğu ve dua ettiği görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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