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        Şanlıurfa'da polis konser verdi

        Şanlıurfa'da yetenekli polisler, konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:53 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:05
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        Şanlıurfa'da polis konser verdi
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        Şanlıurfa'da yetenekli polisler, konser verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mesleki disiplinin yanı sıra sanatsal yetenekleriyle de öne çıkan personelden oluşan "Çevik Ses Müzik Korosu" Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda sahne aldı.

        Kahramanlık ve birlik türküleri seslendiren koro, dinleyicileri zaman zaman duygulandırdı.

        İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, konserin ardından emeği geçen personele teşekkür ederek, isteyerek yapılan işin yalnızca görevde değil sahnede de büyük bir fark oluşturduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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