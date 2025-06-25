Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 4. kattan düşen kadın öldü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde apartmanın 4'üncü katından düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 4. kattan düşen kadın öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde apartmanın 4'üncü katından düşen kadın hayatını kaybetti.

        Meydan Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katında yaşayan S.A. (50) henüz belirlenemeyen nedenle pencereden dengesini kaybederek zemine düştü.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan S.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        Antalya'da yaşandı! Trafikte iki kadına silah doğrulttu!
        Antalya'da yaşandı! Trafikte iki kadına silah doğrulttu!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalovu kaldırdılar!
        Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalovu kaldırdılar!
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan şüpheli intihar etti
        Şanlıurfa'da 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan şüpheli intihar etti
        Şanlıurfa'da 35 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 35 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Harran Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer kanseri kapalı yöntemle tedavi...
        Harran Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer kanseri kapalı yöntemle tedavi...
        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
        Babasının tabancasını inceleyen genç silahın kazara ateş almasıyla ağır yar...
        Babasının tabancasını inceleyen genç silahın kazara ateş almasıyla ağır yar...
        Şanlıurfa'da tırın çarptığı otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da tırın çarptığı otomobildeki 6 kişi yaralandı