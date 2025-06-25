Şanlıurfa'da 4. kattan düşen kadın öldü

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Meydan Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katında yaşayan S.A. (50) henüz belirlenemeyen nedenle pencereden dengesini kaybederek zemine düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.