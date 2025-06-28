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        Genetik kemik iliği yetmezliği bulunan üç kardeş, aile üyelerinden yapılan nakille iyileşti

        EŞBER AYAYDIN/TEZCAN EKİZLER - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Demir kardeşler, genetik olarak taşıdıkları kemik iliği yetmezliğinin çaresini, ailedeki diğer kardeşler ve halada buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:31
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        Genetik kemik iliği yetmezliği bulunan üç kardeş, aile üyelerinden yapılan nakille iyileşti
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        EŞBER AYAYDIN/TEZCAN EKİZLER - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Demir kardeşler, genetik olarak taşıdıkları kemik iliği yetmezliğinin çaresini, ailedeki diğer kardeşler ve halada buldu.

        Bildin Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu çiftçi Ahmet ve ev hanımı İda Demir çiftinin çocuklarından 15 yaşındaki İsmail Halil'e 2013 yılında, 14 yaşındaki Fatma Gül ile 11 yaşındaki Elif Nur'a 2014 yılında genetik kökenli kemik iliği yetmezliği (Fanconi Aplastik Anemisi) tanısı konuldu.

        Tedavilerine başlanan çocukların kemik iliği nakliyle sağlığına kavuşması için Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Onkoloji Hastanesi'nde donör taraması yapıldı. Testlerde İsmail Halil ile kardeşi Süleyman'ın (12), Fatma Gül ile kardeşi Hacer'in (7), Elif Nur ile de halası Zehra Demir'in (22) dokularının tam uyumlu olduğu belirlendi.

        İstanbul'daki Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi'ne başvuran ailede, sağlık durumları değerlendirilen kardeşlerden Fatma Gül'e 5, İsmail Halil'e ise 4 yıl önce Prof. Dr. Barış Malbora ve ekibi tarafından kemik iliği nakli yapıldı. Elif Nur da bu yılın başında halası Zehra'dan gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu.

        Hastalık nedeniyle zor günler yaşayan ailenin yüzü, kardeşlerin iyileşmesiyle güldü.

        - "Çocuklarım sağlığına kavuştu, çok mutluyum"

        Baba Ahmet Demir, AA muhabirine, üç çocuğuna da kemik iliği yetmezliği teşhisi konulmasının ardından büyük bir umutsuzluğa kapıldıklarını söyledi.

        Doktorların yönlendirmesiyle donör arayışına girdiklerini ve birinci derece yakınları olan 12 kişinin donör olarak kan verdiğini anlatan Demir, doku uyumunun çıkmasına çok sevindiklerini kaydetti.

        Demir, çocuklarının iyileşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çocuklarıma erken teşhis konuldu, donör bulmak için Gaziantep'e gittik burada çok şükür kardeşleri ve halası donör olarak çıktı. Çocuklarım sağlıklarına kavuştu, çok mutluyum." dedi.

        Hala Zehra Demir ise yeğenlerinin hastalığını duyduğu zaman çok üzüldüğünü anlatarak, çok zor zamanlar yaşadıklarını belirtti.

        Yeğenleri için donör olmayı hiç düşünmeden kabul ettiğini ve kendisinden Elif Nur'a ilik nakli yapıldığını vurgulayan hala Demir, "Yeğenlerim iyileştikleri için çok sevindim. Benim kanım şimdi yeğenimin kanı oldu. Hepsini çok seviyorum ama en çok Elif'i seviyorum çünkü o benim kardeşim oldu. Çok şükür iyileşti, sağlığına kavuştu, ben de çok sevindim." diye konuştu.

        İlik nakli olan İsmail Halil Demir de iyileştiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Kardeşimin sayesinde çok mutluyum, o bana her şeyi verdi." dedi.

        Donör kardeşler Süleyman ve Hacer Demir de kardeşlerinin yeniden sağlıklarına kavuşmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

        - "Yaşıtları gibi yaşamaya başladılar"

        Çocukların nakillerini yapan Prof. Dr. Barış Malbora, hastalığın genetik özellikte olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

        "Bu hastalık genetik olarak aktarılan, 130 bin canlı doğumda bir görülen nadir bir hastalıktır. Genellikle 5-6 yaşından sonra kansızlık ve pıhtılaşma hücrelerinin eksikliği nedeniyle kanama yatkınlığıyla kendini gösterir. Aynı zamanda akyuvar sayısında da düşüklük olduğu için bu hastalar, hayatı tehdit eden ve hastanede yatarak tedavi olmayı gerektiren enfeksiyonlarla başa çıkmak zorunda kalırlar. Bu hastalığın kesin tedavisi sağlıklı donörlerden yapılan kemik iliği naklidir. Eğer bu hastalara kemik iliği nakli yapılmaz ise ilerleyen yıllarda lösemi gibi kanser görülme riskleri de oldukça yüksektir."

        Malbora, nakil sürecinde ailenin birbirine çok destek verdiğine, umutlarını hiç yitirmediğine dikkati çekerek, "Şimdi üçü de sağlıklı, herhangi bir kan alma ihtiyacı duymaksızın, yaşıtları gibi yaşamaya başladılar." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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