Şanlıurfa'da havai fişek deposunda çıkan yangın söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Eyyübiye ilçesi Yusuf Paşa Mahallesi'nde havai fişek deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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