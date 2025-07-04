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        Şanlıurfa'da Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:30 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:36
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        Şanlıurfa'da Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi protesto edildi.

        Gazze Dayanışma Platformunca, Sulu Cami'de cuma namazı çıkışı düzenlenen basın açıklamasında mizah dergisine tepki gösterildi.

        Platform adına basın açıklaması yapan Mustafa Özoruç, karikatürün yayımlanmasını kınadıklarını söyledi.

        Söz konusu karikatürün direk İslam'ı hedef aldığını ifade eden Özoruç, şunları kaydetti:

        "Son dönemde bir kez daha açık bir nefret kampanyasıyla karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (S.A.V.) yönelik sistemli saldırılar, yalnızca batının karanlık mahfillerinden değil, ne yazık ki Türkiye'nin içinden, bu topraklardan da yükselmeye başlamıştır. Özellikle geçtiğimiz günlerde Leman Dergisi tarafından yayımlanan karikatür, sadece ahlaki ve insani değerleri değil, bu milletin öz benliğini, inancını ve tarihini de hedef alan aşağılık bir provokasyondur. Bu karikatür bir çizim değil, bir hakaret, bir kin manifestosu, kutsallarımıza savaş bildirgesidir."

        Basın açıklamasına, Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri

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