Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Osman Nigiz (38) idaresindeki 07 RR 055 plakalı motosiklet, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun kırsal Kösecik Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Nigiz’in Viranşehir ilçesinde öğretmen olduğu öğrenildi.
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