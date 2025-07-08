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        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 4 bin 134 paket sigara ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, gümrük kaçağı 4 bin 134 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:29 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:29
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        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 4 bin 134 paket sigara ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, gümrük kaçağı 4 bin 134 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince sigara kaçakçılığının önlenmesi kapsamında Harran ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada 4 bin 134 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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