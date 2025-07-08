Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 4 bin 134 paket sigara ele geçirildi

Yapılan aramada 4 bin 134 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince sigara kaçakçılığının önlenmesi kapsamında Harran ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

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