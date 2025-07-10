Şanlıurfa'da 53 yaşındaki kadın ikiz bebek dünyaya getirdi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 53 yaşındaki bir kadın ikiz bebek dünyaya getirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Birecik Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Mert tarafından takibi yapılan 53 yaşındaki bir kadın, yardımcı üreme teknikleri (IVF) ile oluşmuş ikiz gebeliğiyle kliniğe başvurdu.

Hem ileri anne yaşı hem de çoğul gebelik nedeniyle yüksek riskli gebelik grubunda değerlendirilen hastanın takibi, gebeliğin erken döneminden itibaren titizlikle sürdürüldü.

Gebelik süresince anne ve bebek sağlığı açısından düzenli taramalar ve perinatoloji konsültasyonları gerçekleştirildi.

Gebe kadın, preeklampsi, gestasyonel diyabet ve erken doğum gibi riskler açısından yakın izlem sağlanarak, fetal gelişim seri ultrasonografiler ile takip edildi.

Anne adayının hastanenin gebe okulu ve kadın doğum polikliniğinde düzenli olarak takibi yapıldı. Kadın, 38. gebelik haftasında herhangi bir komplikasyon gelişmeden, elektif sezaryen ile iki sağlıklı bebek dünyaya getirdi.