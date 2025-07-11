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        Şanlıurfa'da 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak

        Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplu taşıma ücretsiz olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:05 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:05
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        Şanlıurfa'da 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak
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        Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplu taşıma ücretsiz olacak.

        Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birlik ve beraberliği hep birlikte meydanlarda yaşayacakları belirtildi.

        Kent genelinde Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarının 15 Temmuz'da gün boyu ücretsiz olacağı kaydedilen paylaşımda, milletin destansı direnişini anmak ve geleceğe taşımak için Şanlıurfalılar demokrasi nöbetine davet edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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