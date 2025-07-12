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        Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:05
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        Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        D.T. (48) idaresindeki 34 EAR 940 plakalı otomobil, Birecik-Şanlıurfa kara yolu kırsal Ünsal Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden B.İ. (25) yönetimindeki 33 B 1531 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan M.F.T. (14) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralı otomobil sürücüsü ise sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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