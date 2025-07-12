Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
D.T. (48) idaresindeki 34 EAR 940 plakalı otomobil, Birecik-Şanlıurfa kara yolu kırsal Ünsal Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden B.İ. (25) yönetimindeki 33 B 1531 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan M.F.T. (14) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı otomobil sürücüsü ise sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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