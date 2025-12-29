Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oluyor
Şanlıurfa'da kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.
Kentte gece geç saatlerde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.
Şehir merkezindeki kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yaklaştı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalara başladı.
Karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarını ana güzergahlarda sürdürüyor.
