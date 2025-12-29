Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oluyor

        Şanlıurfa'da kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 07:06 Güncelleme: 29.12.2025 - 07:06
        Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oluyor
        Şanlıurfa'da kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

        Kentte gece geç saatlerde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

        Şehir merkezindeki kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yaklaştı.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalara başladı.

        Karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarını ana güzergahlarda sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

