Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Şanlıurfa Valiliği, beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Halfeti ve Birecik ilçeleri hariç kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava beklendiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birecik ve Halfeti dışında bütün ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."