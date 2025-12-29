Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa ve Malatya'da kar yağışı etkili oldu

        Şanlıurfa ve Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 08:03 Güncelleme: 29.12.2025 - 08:03
        Şanlıurfa ve Malatya'da kar yağışı etkili oldu
        Şanlıurfa ve Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar yağışının etkisiyle Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun kent girişinde zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi.

        Kara yolundaki Çevik Kuvvet Kavşağı bölgesi kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapanırken araçlar uzun kuyruk oluşturdu.

        Hazırlıksız yakalanan bazı araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı.

        Polis ekipleri trafik akışını kontrollü sağlıyor.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri kent genelinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları başlattı.

        - Malatya

        Malatya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Karayolları ekipleri trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

        Bazı vatandaşlar şemsiye kullanarak kar yağışından korunmaya çalıştı.

