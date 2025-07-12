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        Şanlıurfa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 22:29 Güncelleme: 12.07.2025 - 22:29
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        Şanlıurfa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Fatih Şeyhanlı (32) yönetimindeki 63 AES 881 plakalı otomobil, Karakoyun Mahallesi'nde yolun kenarındaki taşlara çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Ayşe (29) ve Muhammed Seyit Şeyhanlı (7) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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