Şanlıurfa'da minibüs ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 50. kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 02 R 4166 plakalı minibüs ile 63 AY 920 plakalı otomobil çarpıştı.

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