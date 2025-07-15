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        Şanlıurfa'da minibüs ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 15.07.2025 - 15:02
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        Şanlıurfa'da minibüs ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 50. kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 02 R 4166 plakalı minibüs ile 63 AY 920 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobildeki 5 kişi, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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