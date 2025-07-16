Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Akbayır Mahallesi GAP Bulvarı'nda, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bulvar, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.