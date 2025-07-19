Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 15:29 Güncelleme: 19.07.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

        İl Jandarma Komutanlığınca Siverek'te gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram kubar esrar, 1951 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiğini belirten Şıldak, 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını kaydetti.

        Paylaşılan görüntüde jandarma ekiplerinin tarlaya ekilen kenevirleri sökmesi ve kenevir yetiştirilmesinde kullanılan malzemelerin ele geçirilmesi yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 2 şüpheli daha gözaltında
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 2 şüpheli daha gözaltında
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Neden yandık
        Neden yandık
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da yüksekten düşen kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da yüksekten düşen kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kaynar süt kazanına düşen çocuk ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da kaynar süt kazanına düşen çocuk ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Başkan Canpolat, Devteyşti Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        Başkan Canpolat, Devteyşti Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        Şanlıurfa'da çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı