Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
İl Jandarma Komutanlığınca Siverek'te gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram kubar esrar, 1951 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiğini belirten Şıldak, 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını kaydetti.
Paylaşılan görüntüde jandarma ekiplerinin tarlaya ekilen kenevirleri sökmesi ve kenevir yetiştirilmesinde kullanılan malzemelerin ele geçirilmesi yer alıyor.
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