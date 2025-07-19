Şanlıurfa'da kaynar süt kazanına düşen çocuk ağır yaralandı
Şanlıurfa'da kaynayan sütün bulunduğu kazana düşen çocuk ağır yaralandı.
Şanlıurfa'da kaynayan sütün bulunduğu kazana düşen çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesinin kırsal Olgunlar Mahallesi'nde, Aslandağ ailesinin 4 yaşındaki çocuğu Mehmet Ali Aslandağ, mutfakta kaynayan sütün bulunduğu kazana düştü.
Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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