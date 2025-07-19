Şanlıurfa'da yüksekten düşen kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde inşaattan düşen kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde inşaattan düşen kişi yaralandı.
Kırsal Tülmen Mahallesi'nde inşaattı kontrol eden Ö.S. (55), yaklaşık 2 metre yükseklikten yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ö.S. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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