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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:02
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Nail Akkoyun (32) idaresindeki 26 AEA 186 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda Adnan Çetraz yönetimindeki 06 GA 3392 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Akkoyun ile otomobillerde bulunan Semra Çetraz (27), Abdulkadir Kılıç (62), Sabiha Çetraz (21) ve Ali Sait Çetraz (4) yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdulkadir Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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