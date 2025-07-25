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        Viranşehir Kaymakamı Ülkü, LGS'den tam puan alan öğrenciyi kabul etti

        Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Muhammed Emir Özdemir'e bilgisayar hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:16 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:18
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        Viranşehir Kaymakamı Ülkü, LGS'den tam puan alan öğrenciyi kabul etti
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        Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Muhammed Emir Özdemir'e bilgisayar hediye etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayan Özdemir, ailesi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Gören ve okul müdürü Necmettin Burun ile birlikte Kaymakam Ülkü'yü makamında ziyaret etti.

        Elde ettiği başarıdan dolayı Özdemir'i, emeği geçen öğretmenleri ve ailesini tebrik eden Ülkü, öğrenciyi dizüstü bilgisayar ile ödüllendirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü, gurur verici başarının kendilerini mutlu ettiğini, Özdemir'in azmi ve disiplini örnek teşkil etiğini kaydetti.

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        Galeri

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