Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 ceylan öldü

Alınan bilgiye göre, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde sahipsiz bir köpek, ceylanlar için oluşturulan özel alana girdi.

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