Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Y.Ç. idaresindeki 35 CBV 369 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhat Akkoç'a (41) çarptı.
Ağır yaralanan Akkoç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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