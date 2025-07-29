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        Şanlıurfa'da hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 189 bin lira para cezası uygulandı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ürün satan ve hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 189 bin lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:20 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:59
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        Şanlıurfa'da hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 189 bin lira para cezası uygulandı
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        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ürün satan ve hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 189 bin lira para cezası uygulandı.

        Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda birimi ekiplerince iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçen, içinde böcek çıkan pasta bulunduran ve hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 189 bin lira para cezası kesildi.

        Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa İzgi, denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

        Söz konusu ürünler el konularak imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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