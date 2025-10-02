Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuya geçit verilmediğini belirtti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Suruç'ta düzenlenen operasyonda 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.