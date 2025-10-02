Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 09:21 Güncelleme: 02.10.2025 - 09:21
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuya geçit verilmediğini belirtti.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Suruç'ta düzenlenen operasyonda 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

