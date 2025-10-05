Habertürk
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 06:31 Güncelleme: 05.10.2025 - 06:31
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        C.Ç. idaresindeki 06 BUG 275 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Balıkayağı Bulvarı alt geçidinden karşı şeride geçerek Mustafa Demir'in kullandığı 63 AKP 628 plakalı hafif ticari araç ile Z. T. yönetimindeki 63 ADF 031 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Sürücülerden Mustafa Demir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

