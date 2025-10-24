Şanlıurfa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.K. yönetimindeki 46 PA 209 plakalı kamyonet, Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda Muhammet Yusuf Karakayalı idaresindeki 63 AHA 323 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Karakayalı'nın cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kazanın ardından aracı bırakıp kaçan kamyonet sürücünü yakalamak için çalışma başlattı.
