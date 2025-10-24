Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 17:56 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:56
        Şanlıurfa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        M.K. yönetimindeki 46 PA 209 plakalı kamyonet, Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda Muhammet Yusuf Karakayalı idaresindeki 63 AHA 323 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Karakayalı'nın cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, kazanın ardından aracı bırakıp kaçan kamyonet sürücünü yakalamak için çalışma başlattı.

