Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığına ilişkin 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Viranşehir ve Suruç ilçesinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1960 gümrük kaçağı sigara, 51 kilogram çay, 18 paket puro, 14 alkol, 2 paket tütün ile 20 kolonya ve 19 küçük ev aleti ele geçirildi.

Ekiplerce 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.