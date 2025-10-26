Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 13:14 Güncelleme: 26.10.2025 - 13:14
        Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kırsal Aşağı Sarpın Mahallesi yakınlarında, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki köprüden düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişiyi Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

