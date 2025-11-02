Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadelede "mahalle seferberliği" başlatıldı

        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede toplumun tüm kesimlerini seferber etmeyi hedefleyen "Bağımlılıkla Mücadele Projesi" kapsamında, farkındalık oluşturmak ve ailelerin bilinç düzeyini artırmak amacıyla mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 12:01 Güncelleme: 02.11.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadelede "mahalle seferberliği" başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede toplumun tüm kesimlerini seferber etmeyi hedefleyen "Bağımlılıkla Mücadele Projesi" kapsamında, farkındalık oluşturmak ve ailelerin bilinç düzeyini artırmak amacıyla mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor.

        Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda uyuşturucuyla mücadele kapsamında hem önleyici hem de tedavi edici çalışmaları içeren çeşitli projeler yürütülürken, bu çerçevede Vali Hasan Şıldak'ın öncülüğünde toplumsal katılımı artırmayı hedefleyen yeni bir uygulama daha hayata geçirildi.

        Vali Şıldak başkanlığında, ilgili kurum yöneticileri ve vatandaşların katılımıyla okul bahçelerinde mahalle buluşmaları düzenleniyor.

        Bu buluşmalarda Vali Şıldak, anne ve babalarla bir araya gelerek uyuşturucuyla mücadelede yürütülen çalışmaları anlatıyor, ailelerin de bu sürece aktif katılım göstermesi çağrısında bulunuyor.

        Kurum müdürleri de vatandaşlara uyuşturucunun zararları ve tedavi süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıyor.

        Katılımın yoğun olduğu mahalle buluşmalarında, anne ve babalar hem merak ettikleri sorulara yanıt buluyor hem de ilgili kurumların açtığı stantlardan uyuşturucuyla mücadele, tedavi ve destek hizmetleri hakkında bilgi edinme fırsatı yakalıyor.

        - "Toplumdaki farkındalığı yükseltmeyi hedefliyoruz"

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçleriyle değil, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle yürütülmesi gerektiğini belirtti.

        "Aile Yılı" kapsamındaki projeyle ailelerin özellikle de annelerin duyarlılığını artırmayı amaçladıklarını dile getiren Şıldak, şöyle konuştu:

        "Önleyicilik faaliyetleriyle uyuşturucunun önünü kesmek, Şanlıurfa'daki yayılımını azaltmak istiyoruz. Bu kapsamda başlattığımız projenin bir bileşeni de mahalle buluşmaları. Özellikle madde kullanımının daha yoğun olduğu, diğer mahallelere nazaran daha hareketli olan mahallelerimizde bu buluşmaları yapıyoruz. Kamu görevlilerimiz, kurum müdürlerimiz, güvenlik birimlerimizle birlikte mahallemizde annelerle, babalarla bir araya gelerek çocuklarını yalnız bırakmamalarını istiyorum. Bu mücadelenin toplumsal bir seferberlik yöntemiyle yürütülmesi kapsamında onlara bizzat sesleniyorum."

        Vali Şıldak, mahalle buluşmalarıyla ailelerden çevrelerindeki şüpheli durumları, uyuşturucu maddeyle ilgili olayları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini, bağımlıları tedavi ettikleri "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesine destek vermelerini, kendilerine anlatılanları en az 10 kişiye ulaştırmalarını istediklerini belirtti.

        Şıldak, "Ailelerimize, annelerimize seslenerek 'Çocuklarınızı yalnız bırakmayın, bu mücadelede onların her tür attığı adımdan haberiniz olsun. Onları kucaklayın ve yalnız bırakmayın.' diyoruz. Bu şekilde toplumsal farkındalığı artırıp önleyicilik boyutuyla projenin güçlü bir etkisinin oluşmasını bekliyoruz." dedi.

        - Tüm ilçelerde buluşma gerçekleştirilecek

        Her hafta bir mahallede olmak üzere tüm ilçelerde bu buluşmaları gerçekleştireceklerini ifade eden Şıldak, bir yıl sonunda uyuşturucu kullanımı bakımından risk derecesi yüksek bütün yerleşim yerlerindeki herkese ulaşmayı planladıklarını söyledi.

        Bağımlılık tedavisi sürecinde başarı gösteren gençlerin gönüllü olarak başka ailelere ulaşmasını teşvik ettiklerini, eşi Fatma Nur Şıldak ile ailelerin yanlarında olduklarını vurgulayan Vali Şıldak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde belli bir aşamaya gelmiş, başarı göstermiş gençlerimiz bize bir aile daha gönüllü olarak bulduklarında, her iki ailemizi de eşimle birlikte ziyaret ederek o ailemizi bulan, ikna eden, tedaviden faydalanmakta olan ailemize teşekkür edeceğiz. Birlikte yeni ailemizi de ziyaret ederek oradaki çocuğumuzu alıp kendi elimizle, sağlık kuruluşumuza, AMATEM'e teslim edeceğiz ve tedavi sürecini başlatmış olacağız. Onlara her tür sosyal, kültürel ve sanatsal yönden de atölye çalışmalarıyla, kurslarla, sportif etkinliklerle destek veriyoruz. Bu konuda kalkınma ajansımızda da bir proje yürüttük. AMATEM'imizi geliştirdik. Oradaki atölye çalışmaları ve ortamlarımız, bahçe düzenimiz fevkalade güzel bir iklime kavuştu. Şanlıurfa'daki bu proje çalışmalarının uyuşturucuyla mücadele konusunda ülkemizin başka yerlerine de örnek teşkil edecek düzeyde bir standarda eriştiğini görüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adalet Bakanı Tunç, Kahramanmaraş'ta "Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantı...
        Adalet Bakanı Tunç, Kahramanmaraş'ta "Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantı...
        Şanlıurfa'da kız kardeşlerin bayrak sevgisi yürekleri ısıttı
        Şanlıurfa'da kız kardeşlerin bayrak sevgisi yürekleri ısıttı
        Şanlıurfa'da "İyi Pamuk Tarla Günü" etkinliği yapıldı
        Şanlıurfa'da "İyi Pamuk Tarla Günü" etkinliği yapıldı
        Şanlıurfa'da bir vatandaşın dolandırılmasını jandarma önledi
        Şanlıurfa'da bir vatandaşın dolandırılmasını jandarma önledi
        3 milyon lira dolandırılmaktan jandarma kurtardı
        3 milyon lira dolandırılmaktan jandarma kurtardı