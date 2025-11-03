Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evinin önünde oynayan 2 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 23:18 Güncelleme: 03.11.2025 - 23:18
        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evinin önünde oynayan 2 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Hürriyet Mahallesi'nde evinin önündeki sokakta oyun oynayan Melek Şaylı'ya çarptı.

        Kazada ağır yaralanan çocuk, kendisine çarpan araçla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanedeki müdahaleye rağmen Şaylı kurtarılamadı.

        Söz konusu aracın kargo aracı olduğu ve Şaylı ailesine kargoyu teslim ettikten sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        Kaza anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

