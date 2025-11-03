Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evinin önünde oynayan 2 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Hürriyet Mahallesi'nde evinin önündeki sokakta oyun oynayan Melek Şaylı'ya çarptı.
Kazada ağır yaralanan çocuk, kendisine çarpan araçla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki müdahaleye rağmen Şaylı kurtarılamadı.
Söz konusu aracın kargo aracı olduğu ve Şaylı ailesine kargoyu teslim ettikten sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
