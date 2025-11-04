Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa kırsalındaki deprem konutlarının yüzde 80'i tamamlandı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentin kırsalında yapılan konutların yüzde 80'inin tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 14:59 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:59
        Şanlıurfa kırsalındaki deprem konutlarının yüzde 80'i tamamlandı
        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentin kırsalında yapılan konutların yüzde 80'inin tamamlandığını bildirdi.

        Valilik'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Şıldak, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentin tamamında hızlı şekilde konut yapımına başlandığını söyledi.

        Şıldak, şehir merkezinde 5 bin 231 konutun ihale edildiğini, teslim alınan konut sayısının ise 2 bin 550 olduğunu dile getirdi.

        Kırsaldaki konut seferberliğinin hızla devam ettiğini belirten Şıldak, şunları kaydetti:

        "Kırsaldaki hak sahibi sayımız 3 bin 495 olarak belirlendi. Kırsalda yaptığımız konutları yüzde 80 tamamladık. Yakın zamanda 1181 konutun teslim edilmesi planlanıyor. Kırsaldaki konutlarımızda oturan sayısı 794'e çıkmış durumda. Yıl sonuna kadar konutlarımızı yetiştirmek için planlamalar yapıyoruz."

