Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Gülabibey Mahallesi'ndeki bir evde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan ve sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Örnik hayatını kaybetti.
Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
