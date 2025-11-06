Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:43 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:43
        Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçlarına yönelik çalışma başlattı.

        Birecik İlçe Jandarma ekiplerinin de katılımıyla işletme ruhsatı bulunmayan bir iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 4 telefon, 52 kulaklık, 44 şarj aleti, 29 bin filtreli ağızlık, 550 paket sigara, 20 puro, 28 kilogram tütün, 14 elektronik sigara, 16 elektronik sigara kiti, 23 kilogram nargile tütünü, 96 şişe nargile likiti, 80 bitkisel sıvı aroma, 22 gebelik testi kiti, 28 parfüm ile 2 tabanca ve 30 fişek ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, 4 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

