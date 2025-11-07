Şanlıurfa'da bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Siverek-Adıyaman kara yolu kenarında dün yerde hareketsiz bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekiplerince yapılan incelemede bu kişinin hayatını kaybettiği belirlenmiş, cesedin yakınlarında çok sayıda boş kovan bulunmuştu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince kırsalda belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

