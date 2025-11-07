Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 21:01 Güncelleme: 07.11.2025 - 21:05
        Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek-Adıyaman kara yolu kenarında Kadri Yeşiltaş'ın cansız bedeninin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince kırsalda belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda cinayet zanlıları Z.A. ve K.A. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Siverek-Adıyaman kara yolu kenarında dün yerde hareketsiz bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekiplerince yapılan incelemede bu kişinin hayatını kaybettiği belirlenmiş, cesedin yakınlarında çok sayıda boş kovan bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

