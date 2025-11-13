Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa Valiliğinden bakıma muhtaç yaşlı adama destek

        Şanlıurfa Valiliği, bakıma muhtaç engelli bir vatandaşın uygun bir kuruma yerleştirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 19:52 Güncelleme: 13.11.2025 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Valiliğinden bakıma muhtaç yaşlı adama destek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa Valiliği, bakıma muhtaç engelli bir vatandaşın uygun bir kuruma yerleştirildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bakıma muhtaç engelli bir vatandaşın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Vali Hasan Şıldak'ın talimatıyla Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Haliliye Sosyal Hizmet Merkezi tarafından görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan değerlendirmede vatandaşın ileri yaş ve sağlık sorunları nedeniyle özel bakıma ihtiyaç duyduğu, eşi ve çocuklarının bakımını üstlenmekte zorlandığı tespit edildi. Zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğü anlaşılan vatandaşın yaşına ve sağlık durumuna uygun bir kuruluşa yerleştirilmesine karar verildi. Gerekli işlemleri tamamlanan engelli vatandaşımız aynı gün en uygun kuruluşa yerleştirildi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?

        Benzer Haberler

        Park yeri yüzünden tartışıp düğündekilere ateş açarak İklimya'yı öldüren şü...
        Park yeri yüzünden tartışıp düğündekilere ateş açarak İklimya'yı öldüren şü...
        Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadeleyi sürdürüyor
        Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadeleyi sürdürüyor
        Eyyübiye'deki esnafa yeni yer tahsis edilecek
        Eyyübiye'deki esnafa yeni yer tahsis edilecek
        ŞUAK ekipleri Tel Abyad'da kayıp çocuğun cesedini buldu
        ŞUAK ekipleri Tel Abyad'da kayıp çocuğun cesedini buldu
        Şanlıurfa'da düğünü kana bulayan zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da düğünü kana bulayan zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da kamyonlar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da kamyonlar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı