        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 20:28 Güncelleme: 13.11.2025 - 20:28
        Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

        Kavgada F.E. ve V.E. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan V.E. ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

