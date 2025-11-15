Gana Büyükelçisi Nasiruddin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'ı ziyaret etti

Gana'nın Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunan Gana Büyükelçisi Nasiruddin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Gana ile Şanlıurfa arasında ticaret, kültür ve tarım alanlarında yürütülebilecek ortak projeler hakkında görüşme gerçekleştirildi.

Gülpınar, Büyükelçi Nasiruddin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmaların önemine değindi.

Nasiruddin de Şanlıurfa ile her alanda iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, Gülpınar'a kabullerinden dolayı teşekkür etti.