Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Gana Büyükelçisi Nasiruddin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'ı ziyaret etti

        Gana'nın Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 12:15 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gana Büyükelçisi Nasiruddin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'ı ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gana'nın Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunan Gana Büyükelçisi Nasiruddin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'ı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, Gana ile Şanlıurfa arasında ticaret, kültür ve tarım alanlarında yürütülebilecek ortak projeler hakkında görüşme gerçekleştirildi.

        Gülpınar, Büyükelçi Nasiruddin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmaların önemine değindi.

        Nasiruddin de Şanlıurfa ile her alanda iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, Gülpınar'a kabullerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
        Eyyübiye'de belediye ve ilçe esnafından temizlik için ortak adım
        Eyyübiye'de belediye ve ilçe esnafından temizlik için ortak adım
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Siverek'te toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
        Siverek'te toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
        Şanlıurfa'da toz taşınımı
        Şanlıurfa'da toz taşınımı
        Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
        Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor