        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 15:43 Güncelleme: 16.11.2025 - 15:43
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kamil Gül idaresindeki 63 ACU 381 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolundaki Çavuşlu Mahallesi yakınlarında Ahmet Köroğlu yönetimindeki 63 KT 925 plakalı traktörle çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile Hidayet, Heva, Güler Gül ile Osman Aygün yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

