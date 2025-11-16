Habertürk
        Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

        Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 23:10 Güncelleme: 16.11.2025 - 23:10
        Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

        Hacı (64) ve Safiye Özpolat (65) çifti, yakınları tarafından Sarıkaya Mahallesi'ndeki evlerinde hareketsiz halde bulundu.

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çift, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hacı Özpolat kurtarılamadı, Safiye Özpolat ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

