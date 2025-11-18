Şanlıurfa'da eşeğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşeğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ejder K. idaresindeki 72 AZ 758 plakalı otomobil, Karpuzcu Mahallesi yakınlarında yola çıkan eşeğe çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle telef olan eşek, yoldan çekildi.
