Şanlıurfa'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sancaktar Mahallesi'ndeki bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin 12 araç, 22 personelle müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Ekipler, yangında mahsur kalan 10 güvercini de kurtardı.
Marangoz atölyesi yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
