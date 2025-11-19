Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:50 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:50
        Şanlıurfa'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sancaktar Mahallesi'ndeki bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin 12 araç, 22 personelle müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Ekipler, yangında mahsur kalan 10 güvercini de kurtardı.

        Marangoz atölyesi yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

