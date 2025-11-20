Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeni Mahallesi Haleplibahçe Caddesi'ndeki iş yerine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda E.D. yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.