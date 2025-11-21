Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil dönerci dükkanına girdi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde ve araçta hasar oluştu.

Ali Baba Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 EY 7489 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Araç, kaldırımı aşarak yol üstünde bulunan bir dönerci dükkanına girdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.