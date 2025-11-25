MÜSİAD Şanlıurfa'da dijital teknoloji sınıfı açtı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dijital teknoloji sınıfı açtı.

Derneğin Dijital Teknolojiler Sektör Kurulunca Siverek Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) dijital teknoloji sınıfı kurma kararı alındı.

Yaklaşık 2 aylık hazırlık ve kurulum sürecinin ardından sınıfın altyapısı tamamlanarak öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

Açılışta konuşan Siverek Kaymakamı Salih Sak, emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

MÜSİAD Dijital Teknolojiler Sektör Kurulu Başkanı Hakkı Kılıç, AA muhabirine, projeye 2 ay önce karar verdiklerini anımsattı.

MÜSİAD Dijital Teknoloji Sınıfı açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Kılıç, "Teknoloji bizim de tam alanımız olduğu için Sertaç hocam ile de görüştük ve böyle bir ihtiyaç olduğunu belirledik. Hızlıca karar alıp okulumuzun ihtiyaçlarını belirleyip ona göre de sınıfımızı oluşturduk. Bugün de açılışını gerçekleştirdik." dedi.