MÜSİAD Şanlıurfa'da dijital teknoloji sınıfı açtı

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dijital teknoloji sınıfı açtı.

        25.11.2025 - 15:58
        Derneğin Dijital Teknolojiler Sektör Kurulunca Siverek Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) dijital teknoloji sınıfı kurma kararı alındı.

        Yaklaşık 2 aylık hazırlık ve kurulum sürecinin ardından sınıfın altyapısı tamamlanarak öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

        Açılışta konuşan Siverek Kaymakamı Salih Sak, emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

        MÜSİAD Dijital Teknolojiler Sektör Kurulu Başkanı Hakkı Kılıç, AA muhabirine, projeye 2 ay önce karar verdiklerini anımsattı.

        MÜSİAD Dijital Teknoloji Sınıfı açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Kılıç, "Teknoloji bizim de tam alanımız olduğu için Sertaç hocam ile de görüştük ve böyle bir ihtiyaç olduğunu belirledik. Hızlıca karar alıp okulumuzun ihtiyaçlarını belirleyip ona göre de sınıfımızı oluşturduk. Bugün de açılışını gerçekleştirdik." dedi.

        Okul Müdürü Sertaç İlhan da 3D oyun tasarımları için mevcut altyapının yetersiz kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu noktada bakanlığımız tarafından bizlere gönderilen teknolojik araçlarımız yeterli olsa da üst düzey oyunlar için yetersiz kalıyordu. MÜSİAD bizimle iletişime geçti ve bize nasıl yardımcı olabileceklerini söylediler. Bizde özellikle 3 boyutlu oyun tasarımları noktasında bilgisayarlara ihtiyacımız olduğunu dile getirdik. Bizi kırmayıp bilgisayarlarımızı gönderdiler."

        Sınıfın açılışına Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Hüseyin Burma, MÜSİAD ve protokol üyeleri, öğretmen ile öğrenciler katıldı.

