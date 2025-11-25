Şanlıurfa Adliyesinde meydana gelen patlamada 1 personel yaralandı
Şanlıurfa Adliyesi'nin Adli Emanet Deposunda yaşanan patlamada 1 personelin yaralandığı bildirildi.
Merkez Haliliye ilçesinde bulunan adliye binasındaki Adli Emanet Deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye, polis ve uzman ekipler yönlendirilerek, çevrede güvenlik önlemi alındı.
Vali Hasan Şıldak, AA muhabirine, adliyede yaşanan üzücü bir olayın tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.
Gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Şıldak, "Adli Emanet Deposunda yaşanan küçük çaplı patlama ve yangın kontrol altına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı. Şu an olay kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
