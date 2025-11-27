Şanlıurfa'da 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 bin uyuşturucu hap ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.