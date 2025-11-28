Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa'da forkliftin çarptığı işçi öldü

        Şanlıurfa'da forkliftin çarptığı işçi öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde forkliftin çarptığı işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 21:43 Güncelleme: 28.11.2025 - 21:43
        Şanlıurfa'da forkliftin çarptığı işçi öldü
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde forkliftin çarptığı işçi hayatını kaybetti.

        Anıt Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin pamuk deposunda manevra yapan forkliftin çarptığı Abdullah Doğan (47) yaralandı.

        Yaralı işçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Doğan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

