        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 23:48 Güncelleme: 28.11.2025 - 23:48
        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Süleymaniye Mahallesi 2076. Sokak'ta akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi silahla vuruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mahmut Çeki'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Diğer 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kavgada ağır yaralanan Reşit Çeki, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        

